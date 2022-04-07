童樂居虐童案　再多1被告高院獲批保釋

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，先後有27名女職員被警方落案起訴，且已在裁判法院提堂。被檢控的27人當中，有部分原獲准保釋的被告早前於裁判法院再提堂時遭撤銷保釋。繼上星期其中1名被告成功獲高院批准保釋，今早（7日）再有另一名被還押的被告成功於高院獲准保釋外出。原訟庭法官金貝理在聽取該被告的代表律師陳詞後，批准她以1萬港元現金、及由她丈夫的朋友以1萬港元作人事擔保外出，但須遵守一系列的保釋條件。

是次申請保釋的被告為伍家穎（45歲），她現被控一項對所看管兒童或少年襲擊罪。她於最初提堂時獲准保釋，但她於2月21日在九龍城裁判法院再提堂時，被裁判官撤銷保釋，下令還押。

法官今天頒令，准許她以1萬港元現金保釋及由她丈夫友人以1萬港元作人事擔保，但不得離開香港、須交出旅遊證件、居於報稱地址且不得搬家，以及逢星期一往旺角警署報到。另外法官亦下令被告不得接觸所有控方證人、童樂居的職員、兒童與其家人，且不得進入童樂居的100米範圍內，及不能做有關照顧14歲或以下兒童的工作。伍與其他同案被告的案件將會於本月25日在九龍城裁判法院再訊。

案件編號：HCCP 128/2022