5仙收樽見成效　空間不足礙發展　團體促允垃圾房成回收站

港府及環保團體近年持續關注膠樽回收情況，推出計劃吸引市民參與。關注即棄飲品包裝工作小組免「廢」暢飲今日(7日)發表2021年年度報告，去年共收集到約2.64億個膠樽以及713萬個紙包飲品盒，開支約797萬港元，其中超過500萬港元由回收基金贊助。免「廢」暢飲表示其回收量之多主要由清潔工大量收集回收物，又呼籲政府將所有噴射式飲水機升級成斟水站，減少市民購買膠樽量。

免「廢」暢飲去年推出回收試驗計劃，提供每個膠樽5港仙予清潔工，吸引超過1,000位清潔工及前線回收員參與收集和分類工作，收集到超過490萬個已用膠樽。

惟空間不足成為清潔工面對的最大困難，他們指出，有清潔工反映，現時垃圾房普遍以「即日清」的方式運作，而清潔工需要空間收集、分類大量膠樽，並等待回收商收集。

紙包飲品盒回收商「喵坊」的聯合始創人葉文琪表示，現時環保署轄下的便利回收點亦面對同樣困難，店舖面積細小，塑膠的體積較大，容易迫爆店舖，認為長遠各屋苑獨設收集設施。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則表示，房屋署、屋苑物業公司等應提供支援，善用垃圾房空間，作收集及分類回收物之用。

免「廢」暢飲項目主任陳寶琼表示，已向申訴專員就貨物及雜物阻街規管的調查提出建議，容許以發牌方式有限度容許及規管回收店，以「不過夜」方式於街道存放回收物。她又希望今年內在全港垃圾房內或附近，設立約2萬個短期小型回收設施，提供誘因予居民作分類回收。

陳寶琼又指，疫情令60%政府轄下的斟水機需暫停使用，估計即使疫情過後，噴射式飲水機因衞生問題未必復用。他們要政府將不合時宜的噴射式飲水機升級成為斟水站，鼓勵公眾自備水樽和使用斟水機。

對於以低於政府入樽機的1毫港元的回贈予清潔工，會否吸引力不足。免「廢」暢飲負責人指出，項目至少保證有一定回贈，參與者亦輕易取得回贈，相信仍具吸引力。他認為未來政府設定回贈金額時，需考慮回贈與市場價格的差距，以防有人騙取回贈，稱政府可確立目標回收率，針對不同類型人士，設計一系列回收計劃。

組織負責人又提到，截至上月26日，本港有44間檢疫酒店，若以每日派4枝水及各酒店提供500間房間計算，每日需棄置達8.8萬個膠樽，惟衞生署拒回收有關膠樽，促市民取走膠樽並送到回收點處理。