政府去年被民事興訟共2642宗　類別及累計數目沒備存

對於政府被興訟的情況，根據律政司回覆議員就財政預算案的書面提問，指在2021年，民事法律科處理由政府以被告身份與訟的新案件共2,642宗，但涉及類別及累計數目，律政司表示沒有備存。

律政司續稱，以政府以被告身份與訟的案件而言，並沒有備存於各級法院由外判律師代表政府處理案件的比例、所涉法律費用、外判律師及律政司代表於有關案件的勝訴率等分項資料。

對於刑事檢控科在新一年度的開支預算為9.64億港元，比2020-2021年度的開支有較上年度實際開支有增加，律政司回覆指增幅為14.8%，即約1.24億港元，當中外判開支及訴訟費用佔增幅約四分之三，其餘的為薪酬開支、強制性公積金及公務員公積金供款及一般部門開支等。

受到疫情的影響，律政司指由於司法機構曾因應公共衞生考慮於2020-21年度實施一般延期安排及只會處理某些特定案件或一些緊急事宜，故該年度所需外判開支和訴訟費用均相應下跌。因此，2020-21‍年度的實際開支較原來的年度預算明顯下跌。若將2022-23年度的預算與2020-21年度的原來預算比較，2022-23年度預算實際上減少約1.3%，即約0.13‍億港元。