政府今起設「防疫包」派發站補鑊　有未收到物資巿民排隊領取

政府由今天(7日)起將在全港設立約89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓未能收到自上週六(2日)起向住戶派發的「防疫服務包」的市民前往領取。惟東網記者今日早上9時許到達位於荃灣西樓角花園活動室的派發站視察，卻發現領取市民人數不算多，一小時內大約只有10多人到場領取。曾到場逗留了20分鐘的署理民政事務局長陳積志則呼籲領取防疫包的市民未來3天做快速檢則。

其中一位年長市民林生表示因為早前外出，未有收到防疫包，故今天特意到此補領。他形容過程尚算簡單，即使自己身上沒有帶通知書，工作人員亦只是簡單登記其個人資料便讓其領取。他又表示自己將會響應政府呼籲於未來3天做快速檢測。

另一位市民盧生則指因家中人多，故到場領取多一份防疫包。對於防疫包內物資，他坦言最有用是口罩，因為有時一日起碼用2個。至於中藥連花清瘟膠囊，他則笑言盼望不會用到。

至於陳積志亦表示截至昨日(6日)下午6時，政府已成功派發了約3百萬份防疫包。他又指除了補領，如果家庭成員比較多，市民亦可透過全港89個補領站領取多一份防疫包。

他指為了便利市民，補發站今天及明天，均開至晚上9時，身上攜帶通知書市民毋須填任何表格，而沒有通知書的，亦只需簡單登記個人資料便可。他又呼籲市民未來3天做全民快速檢測。

此外，記者早上11時許再到位於深水埗楓樹街的補發站，排隊領取的人則較多，人龍約有40名市民，當中以長者佔多數。

根據資料，各區「防疫服務包」補漏拾遺派發站將於今天至下周二(13日)運作。派遞「防疫服務包」的工作人員早前已向到訪不遇的住戶留下通知書，相關住戶可憑通知書到派發站領取服務包。其他市民如早前未能收到「防疫服務包」，可到區內相關的派發站作簡單登記後領取。