科大研發新智能殺菌塗層　聲稱有效期長達5年

疫情肆虐本港逾2年，為應對疫症，日常生活中都不乏噴灑在生活物品上的殺菌塗層。香港科技大學有研究團隊今日(7日)於網上舉行記者會，發表其團隊近日推出的新一代多層次殺菌塗層技術，聲稱可有效殺滅多種細菌及高傳染性病毒等，包括Omicron變種病毒。對比以往只能維持數個月的塗層，此殺菌塗層稱可有效維持5年。創新及科技局副局長鍾偉强對科大團隊與私人企業合力推動科研感到鼓舞，期望日後本港再有更多創科發展。

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部團隊，早於2020年初新冠肺炎疫情流行時，已與捷和實業有限公司共同開發「MAP-1」殺菌塗層，應用於本港及海外的醫院、診所、護老院、學校、公共交通工具、商場、餐廳及公共場所等設施，而近期更成功研發出升級版塗層「MAP-∞」。

研究團隊期望，透過研發升級版塗層「MAP-∞」，延長塗層的有效期，可以找出一種持續應對新冠病毒的方法，正如淨化自來水一樣，抗菌功能可以成為新一代消費品的普遍特徵。

鍾偉强認為，科大與私人企業合作，成功研發新智能殺菌塗層，是政府推動官、產、學、研多方面合作的最佳例子，可利用雙方的優勢，產生協同效應，加速科研成果轉化。同時，鍾亦表示鼓勵各方繼續努力不懈，緊密合作，為香港注入更多創科新動力。