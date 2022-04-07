網上消費券套現花招八門　律師提醒屬違法　有失業人士以券交租

5,000港元電子消費券首日派發，社交平台已湧現大量「套現」廣告，聲稱可9折收購市民的消費券，有律師提醒若雙方涉嫌欺騙政府，或干犯欺詐罪行。有關注基層組織指出，對基層市民而言套現有一定吸引力，更有街坊已9折的價錢向業主支付租金，認為相較消費而言，「無錢瞓街」才是最大的憂慮。

近日網上各社交平台皆出現不少套現的廣告，收售的價錢約在消費券的85折至9折。有人聲稱今日(7日)零時已可面交，強調「絕唔係呃人」，亦有人聲稱套現消費券「零風險，現金交收」。此外，亦有商戶以消費券優惠作招徠，如市民在店內購買3,000港元產品，該店會再以9折，則2,700港元回收該商品。

大律師陸偉雄表示，有關情況是否違法有一個「大原則」，則涉事者有否「真誠地消費」。他提到，政府派發消費券的原意是鼓勵市民消費，其中亦設立了多項限制。當然，若市民購買商戶後發現不合用，再賣出是無可厚非，但若市民與商戶合謀套現，便違反了政府的原意，兩者皆有機會干犯串謀詐騙罪，一經循公訴程序定罪，最高可被判監14年。

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，對基層市民而言套現有一定吸引力，由於最需要該筆款項的市民多已「山窮水盡，無購買的意欲，可能會食餐好嘅，但更需要係交租」。她又指出，已有街坊已以八折向業主支付租金，「佢張床位係1,600蚊租，就畀2,000消費券」，雖明白有機會違法，但她坦言不少人已「幾個月無工開，拖咗好耐租」。

她又指出，對於急需經濟支緩的市民而言，現金是最有用的，提到「食物都會有人送，但係唔會有人幫佢哋交租」，建議政府「折現」消費券，以助基層交租，「再唔係，一半(現金)都好丫」。