專家建議60歲或以上已打3針疫苗人士　隔3個月後可打第4針

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨日(6日)，聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，討論本港接種新冠疫苗的安排，並於今日(7日)發表更新的暫擬共識建議。

聯合科學委員會聯同專家顧問團知悉本地數據顯示，對於成年人口的所有年齡組別，接種3劑新冠疫苗，即包括由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗，高度有效減低感染後的住院率和死亡率。由於第五波疫情下大部分本地死亡個案為60歲或以上人士，因此專家建議已接種3劑疫苗的60歲或以上人士，在接種最後1劑疫苗至少3個月後，接種額外一劑（即第4劑）復必泰或科興疫苗，以加強保護。同樣的原則亦適用於60歲或以上曾確診新冠病毒並已康復的人士。

專家亦闡述了免疫力弱兒童及青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距為21天，同時不反對康復者因個人理由（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定），而提前於康復後不少於28日接種下一劑疫苗。另外，過往從沒接種疫苗的康復者可於康復一個月後接種疫苗。

專家又同意，對於不確定曾否確診新冠病毒人士，應按沒有感染人士一樣接種疫苗。曾感染人士可安全接種新冠疫苗，接種前無須事先進行新冠病毒篩查。此外，聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對在知情同意下，為方便行政安排和提高接種率，作出彈性處理，於同一到訪期間為相關人士接種新冠疫苗和季節性流感疫苗或其他兒童免疫疫苗。同一原則亦適用於院舍等類似場所。

會上，專家亦知悉新疫苗的發展，包括針對Omicron的疫苗和蛋白質亞單元疫苗，現階段會密切留意該些疫苗的發展情況。