起底刑事化實施後共接獲287宗投訴　43宗展開刑事調查

自2019年反修例示威浪潮後，社會上出現不少侵犯個人資料私隱的「起底」行為，將個人資料武器化。為免被起底的當事人繼續蒙受傷害，政府於去年10月8日就《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》刊憲生效，將起底行為訂為《個人資料(私隱)條例》下的刑事罪行。個人資料私隱專員公署表示，由2021年10月8日至2022年2月28日，共接獲287宗與起底罪行相關的投訴，並就43宗個案展開了刑事調查。

公署於2021年12月13日就一宗涉嫌違反修訂條例第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」規定的案件首次進行了拘捕行動，案件仍在調查中。同期，公署亦向12個網上平台共發出466份停止披露通知，要求它們移除2,448項起底訊息。

為提高公眾對《修訂條例》的認識及遵從相關規定，公署稱已經展開一系列的宣傳及教育活動，包括播放短片、電視宣傳片及電台廣播、派發宣傳單張及海報、舉辦講座、社交平台宣傳等。公署亦會加強執法，包括在有需要時與警方採取聯合行動，加強打擊起底罪行，而以上工作的相關開支會由公署整體撥備承擔。

另外，公署自2010年6月發布《資料外洩事故的處理及通報指引》及在2019年1月更新該指引，由2019年1月至2022年2月，共接獲200宗政府部門個人資料外洩事故的通報，而與私人機構有關的通報就有204宗。

同期，公署又接獲941宗有關懷疑機構外洩個人資料的投訴個案數目，當中271宗屬於政府部門，而669宗則屬私人機構；經調查後，公署認為11宗政府部門的投訴個案投訴成立，而私人機構投訴成立的個案則有64宗。