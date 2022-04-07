港大副校長羅哲基辭任　張翔任內多人離任

香港大學再有人事變動。該校行政及財務副校長羅哲基上任不足2年就辭任，港大回覆查詢時表示，羅以個人理由決定離開港大，校方尊重其決定，感謝他在任內盡心為大學服務。羅在2020年8月上任，原定任期至2025年。羅曾在多間企業任職，包括在怡和科技擔任行政總裁，以及在華懋集團及信和置業擔任高級管理職務。

港大指，會有措施處理過渡安排，日常運作不會因人事更替而受影響。根據港大資料顯示，行政及財務副校長專責領導大學的財務及行政策略與運作，領導範疇涵蓋財務、企業、設施管理、人力資源、資訊科技、校園健康及安全管理，以及其他關鍵職能。

羅是資深的商界行政人員，具備豐富商業和公司管理經驗。他於怡和集團工作超過30年，2014年離任前是怡和科技行政總裁，曾在信和置業有限公司和華懋集團擔任高級管理職務。羅是港大校友，於港大社會科學學院本科畢業。

去年港大因學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑犯，羅當時向學生會屬會發信，要求學生會在7日內搬離學生會綜合大樓。前年有不明男女進入港大校園撕毀「連儂牆」，羅隨後發信指，已收緊保安措施，包括學生及教職員需持學生證或職員證，方可進入校園範圍。

除了羅哲基，校長張翔任內有多名副校長離任，包括副校長（大學拓展）田之楠及副校長（環球事務）高為元等。前年年底，港大任命2名清華大學學者，分別是申作軍為

研究副校長，及宮鵬為學術發展副校長。