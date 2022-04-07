警一周接21個網購詐騙專頁　數字創新高

網購大行其道，騙徒亦潛伏網絡間伺機出動，截至昨日(6日)，警方過去一周接獲21個涉詐騙網購專頁，數字創新高，當中有部分專頁是在4月1日開設，可見騙徒未見收斂。

騙徒每開設專頁，都會付費賣廣告，務求令專頁接觸更多市民。警方指出，騙徒最怕專頁剛設立或剛付費賣廣告便被識破，因要花時間改頭換面，又浪費了廣告費，提醒市民要向反詐騙平台舉報可疑專頁，購物前在搜尋器或平台輸入專頁名稱、轉數快號碼等查證，騙徒便無所遁形。

過去一周最常被用作行騙幌子的貨品包括手機、手袋、鮑魚、手錶、牛扒、外幣兌換服務、電腦周邊產品、蛋卷、果汁及食油。

最近接獲的涉詐騙專頁包括優優品、百貨王、Happiness on Sunday、益隆百貨、生活優選、百惠雜貨店、華悅商行、新記雜貨配送、日韓美食精選、Jiahao International、眾勝百貨、Milan shopping、Assail others、爆買團購、樂樂購、Life Gift、至臻優選百貨&優惠+著數、鮮漁道海產食品、Quick purchase 、韓式、Xi Shang。