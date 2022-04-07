未成年男女涉拍同學裸體影片勒索　押後6.2再訊

一對未成年男女涉嫌在屋邨樓梯間推跌並毆打男同學，又拍攝其裸體以勒索對方9,000港元，為此共被控6項控罪。案件今天（7日）在西九龍裁判法院提訊，2名被告暫時毋須答辯，裁判官鄭念慈應辯方要求，將案押後至6月2日再訊，以待辯方有足夠時間索取文件。候訊期間2名被告准以500港元保釋外出，但不得騷擾控方證人及不得離開香港。

本案16歲男被告及14歲女被告均匿名，分別以C.Y.K.及C.M.Y.作代號。他們共同被控1項製作兒童色情物品、1項勒索罪、及分別被控各1項管有兒童色情物品罪，指他們於2020年12月4日，在葵涌邨曉葵樓樓梯間，用手提電話拍攝男童X的裸體，共牽涉8段影片及3張相片，並威脅男童X交出9,000港元；2人被控於2020年12月5日，在香港管有男童X的裸體影像，男被告涉管有4段影片及3張相片，女被告則涉管有4段影片。男被告另被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2020年12月4日，在同一樓梯間襲擊男童X。女被告則另被控一項發布兒童色情物品罪，指她於2020年12月5日，在香港使用手提電話傳送拍攝到男童X裸體的4段影片及3張相片給男被告。

據了解，2名被告與事主在不同時期曾經是同學關係。事主被襲擊及拍攝裸照後將事件告知父親，並且報警。警方經過1年時間調查、取證物及做科學鑑證等，2名被告今天才首次上庭。

案件編號：WKCC 909/2022