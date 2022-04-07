康文署高級經理非禮印傭13次　被判監36周

已婚康文署高級康樂事務經理在去年初的3個半月內，13次在住所非禮其印尼籍女傭，摸大腿和肩膊之餘，更吻對方臉頰和嘴唇。涉案經理上月經審訊後被裁定13項控罪全部成立，今天（7日）在西九龍法院被鄭念慈裁判官判即時入獄36星期。被告申請保釋等候上訴被拒，須立刻服刑。

56歲被告巴廷明，被控於2021年3月11日至6月25日期間，13次在其元朗公庵路白沙村住所內非禮25歲女子X。據早前證供所指，X自2021年1月起受僱於被告一家，與被告、被告的妻子及他的一對成年子女同住案發雙層單位。

辯方呈上6封求情信及工作報告，被告妻子及其同事均指被告工作表現良好，盡忠職守。裁判官判刑指，本案不涉及侵犯嚴重私處，大部分非禮行為均為親吻、攬抱等，每次時長約數分鐘。但被告與受害人為上司下屬關係，本案牽涉違反誠信，被告乘受害人隻身來港工作、「無人無物」的情況下，在數個月內13度非禮她，即使被告很大可能因定罪而失去優厚的退休福利，也是他咎由自取。裁判官以12星期監禁作為每項控罪的量刑起點，考慮量刑整體性，決定判13項控罪的總刑期為36星期。

案件編號：WKCC 4566/2021