香港機場探討實施一地兩檢　海天中轉大樓明年啟用

為加強國際競爭力及融入國家發展，坊間早前建議香港國際機場實施「一地兩檢」安排。據政府最新文件顯示，政府與機管局正探討相關安排的可行性及優點，以提升清關效率。至於位於機場島海天碼頭旁興建的多式聯運中轉客運大樓將於明年啟用，屆時經港珠澳大橋來港的大灣區旅客，可直達機場禁區登機。

香港國際機場目前在海路交通已實行類近安排，旅客可在9個大灣區口岸，預先辦理航機登記手續及託運行李，然後乘搭快船前往香港機場。由於海天客運碼頭位於的香港機場禁區內，相關旅客只需在大灣區口岸辦理一次海關、出入境及檢疫手續。

運輸及房屋局指，海天中轉大樓明年啓用後，大灣區旅客可在港珠澳大橋的澳門或珠海口岸完成出境檢查手續，乘搭專用接駁巴士前往中轉大樓，直達香港國際機場禁區，然後直接前往登機閘口。換言之，旅客過程中無須辦理香港出入境檢查手續。

另外，機管局透露，正探討與珠海機場合作，務求讓內地旅客可飛往珠海機場，然後經港珠澳大橋的封閉式中轉安排，無縫地在香港國際機場轉乘國際航班。

全國兩會上月舉行期間，有政委已提出香港國際機場「一地兩檢」提案，建議包括在機場設立內地口岸區，由內地派駐機構負責出入境監管。有業界認為機場具條件實施安排，措施落實可將香港航空樞紐網絡擴展至全國各地。