保就業設受惠僱員上限　業界批評無顧及集團式酒樓

行政長官林鄭月娥今日(7日)在抗疫記者會中表示，經考慮立法會議員和各行業代表意見後，決定完善「2022保就業」計劃，當中包括取消僱員月薪上限、設立受惠僱員人數上限及資助範圍將涵蓋兼職僱員等。有飲食業界質疑，最新的人數上限未有充分顧及部分集團式經營酒樓。有議員亦關注，過往有僱員反映未能真正受惠於保就業計劃，促政府以「實名制」監察，確保資源用得其所。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，飲食業界對於最新的1,000申請人數上限有所詫異，坦言「屋邨酒樓員工都可能已經有二、三百人」，更何況一些集團式經營的中式酒樓，認為當中所牽涉的員工非常容易超出上限。他認為，放寬僱員月薪上限，可讓一些員工不多，但薪金高的餐廳較受惠，而大部分酒樓大廚、經理月薪亦普遍高於3萬港元，故放寬後會更公平合理。

立法會議員黃國表示，接獲不少僱員反映過往數輪保就業計劃中未能真正受惠，直言「錢只落僱主手」，一些被迫放無薪假，或從事零售服務業的底薪僱員無法得到完整的資助金額，他建議當局應採取「實名制」監察，確保這類僱員能真正受惠。

另外，他指政府現時放寬了保就業計劃，讓受眾更廣，故認為當局理應一視同仁地放寬「臨時失業津貼」申請，如取消僱員月薪上限等。