今增2644確診　包括12宗輸入　衞生署料可復課時疫情已回穩

新冠肺炎第5波疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(7日)新增1,368宗經核酸檢測確診個案，另有1,276宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增2,644宗確診個案，當中包括12宗輸入病例，其中3宗由機場確診，分別從新加坡、泰國及阿聯酋抵港；餘下9宗均在檢疫期間確診。第5波至今累計個案共1,170,604宗，其中735,479宗為經核酸檢測確診個案，435,125宗為快速檢測呈報個案。

就復課安排，歐家榮表示要預防病毒於校園環境傳播，但相信可復課時本港疫情已回穩；另希望學生上課前如有需要，例如有病徵，應做檢測，切勿返回校園；若學校發現有個案，要立即通知衞生署，不過復課細節仍在與教育局商討。

新增的核酸個案中，有242宗個案由醫管局確診，879宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下247宗則由衞生署公共衞生化驗服務處確診。另外，再多97名確診患者死亡，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，當中有90人昨日在公立醫院離世，年齡最大104歲，其中48人來自院舍；死者中有2人曾接種3針新冠疫苗。

今日沒有新增院舍出現新冠爆發，第5波累計有787間安老院舍及290間殘疾院舍受影響。此外，在曾有爆發疫情的院舍中，昨日(6日)再多33間院舍有新個案，涉及54名院友；9間新增殘疾院舍則涉及13名院友中招。

劉家獻補充指，河套醫院第1期今日已交付，將提供1,000張負壓隔離病床，未來若出現第6波亦可紓緩公院壓力。他又指，希望病床避而不用，因早前假期有不少市民鬆懈，有機會導致疫情反彈，而詳細安排仍在統籌中。