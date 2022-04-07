添97名確診者病亡　第5波疫情共錄8344名死者

本港新冠肺炎疫情未遏，死亡個案再多97宗，其中有90人昨日(6日)在公立醫院離世，涉及52男38女，年齡介乎27至104歲，當中有48人來自院舍；其餘7名逝者則屬本周二(5日)的滯後呈報死亡個案，涉及4男3女，年齡介乎72至100歲。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻劉今日(7日)表示，昨日的死亡個案中有2名較年輕逝世病患，各自家中昏迷，送院前已沒有呼吸，經醫院搶救後惜不治，他們分別為27歲有長期哮喘問題的男子，及52歲患有乳癌的女子，其死因有待公布。

劉家獻續指，昨日的90名離世患者中，有85人為65歲人上長者；死者當中有44人未接種新冠疫苗，另有2人已打3針。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第5波疫情至今共錄8,344名確診者離世，當中8,012宗涉及60歲以上長者，佔整體96%；5,915宗為80歲以上長者，佔整體70.9%。

至於該2位名較年輕逝世病患中，27歲男子因有長期哮喘問題控制不理想，3月中因病發入東區醫院，入院後首次測試為沒有染疫，出院時檢測發現有染疫，CT值為42，至昨日(6日)突然暈倒，救護車趕至時已沒有心跳，抵達醫院進行急救，經搶救無效，證實不治。另一名52歲女子，患有乳癌，已擴散至不同部位，3月12日首次發現染疫，昨日在家中暈倒，送院不治。

上述2名去世病人中，27歲男子並沒有注射疫苗紀錄，目前未肯定其死因，由於未送院前已沒有呼吸，需由公眾殮房法醫決定需否解剖。另一名52歲女子，同樣沒有注射疫苗紀錄，送抵醫院前已沒有呼吸，需研究其死因。