衞生署指社區存大量隱形傳播鏈　冀全民快測揪無病徵患者

政府日前開始派發內含快速檢測的「防疫服務包」，並呼籲全港市民明日起一連3天(8至10日)，每日做一次快速檢測，如果呈染疫就要在24小時內呈報結果。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(7日)表示，本港現時每天仍有數千人經快測確診，可見社區存在很多傳播鏈，故希望市民自願進行快測，目的是想掌握現時染疫數字，尤其是找出沒有病徵、或病徵輕微人士。

歐表示，當局希望透過全民快測的結果，從而制訂相關措施，例如對確診者隔離、緊密接觸者檢疫，亦可讓市民熟悉使用快測等。他重申，防疫包內有KN95口罩，保護性較好，建議市民可善用。他認為，絕大部分市民已收到快測包，若真的未收到，可到港府設立的地點領取；假如市民經快測確診，應盡早向當局呈報，呈報後將獲發物資包，例如藥物、口罩、血氧儀等。

另外，對於學校本月底可復課的安排，歐相信復課後仍會有學生中招，不過做法應該不會要跟之前般，發現1宗個案便要學校停課。他指當局的風險評估，要求學生做檢測，學校要就染疫學生向當局呈報，當局會分析有多少中招學生、其分布，例如是否在同一班，還是分散，當局正商討相關指標供學校參考。