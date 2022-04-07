經新加坡飛抵後確診　3男女列輸入無症狀感染者

澳門本周二(5日)起要求曾確診新冠者入境前，須提早至少14天做3次病毒檢測，而昨日(6日)再錄得3宗經新加坡入境個案。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心(7日)表示，3名患者年齡介乎32至39歲，涉及2男1女，其中2人已接種3劑新冠疫苗，另1人則打2針，他們均否認既往感染史，被判定為輸入性無症狀感染者，並已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。澳門至今錄得82宗確診個案及73名無症狀感染者。

首名患者是由杜拜經新加坡返回澳門的33歲男子，於2021年12月、2022年3月共接種3劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。他本周一(4日)在杜拜接受核酸檢測結果沒有染疫，翌日乘坐SQ495號航班(座位65G)由當地前往新加坡，昨日再由新加坡乘坐TR904號航班(座位2C)抵達澳門，入境時驗出確診。

第2名病人則是由泰國曼谷經新加坡返抵澳門的32歲男子，於2021年10月、12月共接種2劑復必泰。本周一在泰國曼谷的檢測沒有驗出病毒，翌日乘TR611號航班(座位5D)由泰國曼谷前往新加坡，並於昨日由新加坡乘TR904號航班(座位21A)飛往澳門，但入境時經檢測證實中招。

餘下1名患者是由荷蘭經新加坡入境的39歲女澳門居民，於2021年6月、8月及2022年4月共接種3劑復必泰。本周日(3日)在荷蘭的檢測沒有染疫，本周二(5日)乘坐SQ323號航班(座位46K)由荷蘭前往新加坡，翌日再從新加坡乘坐TR904號航班(座位40E)回到澳門，入境時驗出病毒。