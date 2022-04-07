57%學生斥提早暑假有害無益　打亂校園生活影響情緒及人際關係

本港第5波疫情嚴峻，全港學校上月初提早放暑假，香港青年協會媒體輔導中心今日(7日)公布相關調查，發現逾半受訪者不贊成提早放暑假，近77%學生認為安排讓他們錯過校園生活體驗，更有不少學生認為自己體能、學習效能、情緒及人際關係於經歷特別假期後轉差。青協建議學校復課後，可加強學生的校園生活體驗，並加強課後學習支援。

青協媒體輔導中心於3月21日至31日期間，以網上訪問995名中一至中六學生，顯示33.1%學生對突如其來的假期感到「無奈」，有近57%學生不贊成提早放暑假，主要原因包括打亂了原定暑假安排」(78.4%)、或特別假期中亦只能呆在家中，浪費了一個長假期(73.3%)，及影響學習進度(65.9%)。相反，只有8%學生贊成提早放暑假，主要認為可減低受感染的機會。

另外，調查又發現約77%學生認為提早放暑假讓他們錯過校園生活體驗，63.7%認為影響個人學習進度，56.3%又認為會增加長期留家的壓力。至於相比第5波疫情前，約50%學生認為自己體能方面轉差；約41%學生認為學習效能，如成績、信心、動力等有轉差；約35%即認為情緒方面有轉差。

青協副總幹事徐小曼表示，提早放暑假是艱難而無奈的決定，亦難免打亂學校及學生的上堂進度，由於學校停課，坊間實體活動及交流均告暫停，學生只能參加網上活動，令部分學生感到白白浪費了假期。她建議學校復課後可作出相應調整，譬如加強學生的校園生活體驗，包括課堂上增加小組討論機會，而且亦可加強課後學習支援等，另外又可以增加團體課外活動機會及開放學校文康體藝設施，以鼓勵學生鍛煉身心，促進全健發展。