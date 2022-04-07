消費劵發放首天　市民花費變審慎　酒樓東主嘆受惠少

政府今(7日)凌晨起向市民派發第一階段5,000港元消費券。東網記者今午1時許於旺角一帶店舖巡視，未發現店舖有大排長龍的畫面，有市民慨嘆始終經濟不好，要審慎花費；不過亦有市民趁機趕到電器店，買心儀已久的電視。受制於社交距離措施，有酒樓負責人表示今次業界營業額並無因此大幅上升，有茶客亦指由於2人限聚，現時更傾向將消費劵花在日用品或其他消費品上。

就讀大學1年級的翁同學指已透過tap and go領取5,000港元的消費劵，正考慮購買一部差不多價錢的相機，遂相約友人出來看款式。他慨嘆始終經濟不好，要審慎花費，故即使自己喜歡，亦有所猶豫。不過，相對飲食及日用品，他更傾向增添電子產品，並指自己去年便用消費劵買了一部電腦。他又笑言，由於太多東西想買，不排除會「用埋」家人的消費劵。

帶同2名小孩來到連鎖電器店的曾太笑指自己目標相當清晰，便是一部約3千港元的電視機。她透露家中的電視已壞了數月，全家一直苦等這天來買新電視。此時，其身旁的11歲女兒亦對於不久將來可再看電視，感到相當開心。除了電視，曾太稍後會去一些可接受電子消費的小店，買整蛋糕材料慶祝一下。

消費劵原意是促進市民消費，但位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠卻表示今次消費劵未能令飲食業界有太大受惠。他以今天為例，由於目前仍受制於社交距離措施，茶客仍然2人一枱，故花費有限，相對去年首次消費劵發放，市民可聯同數個家庭大排延席，氣氛可謂大相徑庭。酒樓茶客熊先生表示並沒有因為消費劵於酒樓額外花費，其太太亦指現時傾向將消費劵花在日用品或其他消費品上。