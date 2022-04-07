特別財會：司法機構指法官不戴假髮非優先課題　何君堯轟戀殖

審核2022/23財政年度開支預算的書面提問相繼出爐。議員何君堯指司法界仍跟隨英國傳統佩戴假髮，有予人追不上時代及給予市民有戀殖之感覺，促去除殖民地文化的衣着和儀式。惟司法機構回應指，不再佩戴假髮及穿袍的建議並不屬司法改革的優先課題，因此現時沒有計劃作出改變。何對司法機構的回應表示強烈不滿，強調需盡快處理。

何君堯在提問中指出，司法界跟隨英國傳統佩戴假髮，有予人戀殖感覺，不符於基本法第105條的精神，促考慮去除具殖民地文化的衣着和儀式，以示效忠中華人民共和國香港特別行政區。司法機構回覆指，法官在法庭佩戴假髮及穿袍是香港司法界由來已久的傳統，除反映法庭的莊嚴性外，也對香港特別行政區在一國兩制下繼續實行普通法制度具一定的象徵意義。若將來要考慮這項建議，亦需充分徵詢司法和法律界不同持份者。

何君堯回覆查詢時，反問「戀殖點會唔係優先課題？依家兩位英國法官辭職都唔畀面你！」他認為一國兩制問題根本毋須有爭議，戴假髮就是戀殖體驗，強調香港有司法獨立，應效忠中華人民共和國，他對司法機構的回應表示強烈不滿，強調必定會繼續跟進。

對於兩位海外非常任法官辭職，何指法官人才實際上可從其他地方，例如新加坡、南非、或者澳大利亞、新西蘭、加拿大等國家尋覓，指該批地區司法水準亦很高，可豐富本港司法機構，毋須僅在意英國法官，並且可多考慮各地的退休法官。

另外，何在提問中亦促請司法機構考慮新入職的法官加入學習和考核國家憲法及建立審查機制，讓其貫徹落實和考核其表現符合「愛國者治港」原則。司法機構回覆指，在2022/23年度，司法學院會繼續舉辦更多中國法律研討會及交流活動。