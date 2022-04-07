3000元限額致消費券領取不便　八達通稱需平衡法例及實際情況

電子消費券今日(7日)首日發放，使用八達通外的方式收取消費券的市民可直接取得5,000港元消費券，但受到八達通儲值額限制下，以八達通登記的市民只能一次過領取不多於3,000港元金額的消費券，引起市民質疑安排。八達通公司解釋，由於八達通卡多為不記名用戶，需要平衡法例要求及實際運作情況等，因而未有上調限額。

上期以Alipay HK、Tap & Go、WeChat Pay登記領取消費券的市民，今日會自動獲得首輪5,000港元消費券，但以八達通登記的人則需自行透過八達通App、八達通服務站、或到便利店等地方領取。根據計劃安排，市民於第一階段計劃的首輪最多只能領取4,000港元消費券，並於6月16日起合資格消費滿4,000港元後，才可領取餘下的1,000元消費券，並於年底前用盡。

可是，由於八達通卡的儲值額最多為3,000元，變相首4,000港元亦要分開領取，有市民大感不便。八達通營業及市務總監李玉兒今日被問到會否調升儲值上限時表示，現時八達通卡多為不記名用戶，由於需平衡法例要求、市民的方便度及實際運作情況，因而未有上調限額，但指市民可分開多次領取消費券餘額，相信仍能滿足到市民的要求。

李又指，八達通公司已推出新版的手機應用程式，市民可於程式中隨時領取消費券、查閱有關消費券紀錄及領取進度等，並提供10港元獎賞予首50萬名首次透過程式領取消費券的用戶。惟今早凌晨時分，有市民反映未能於應用程式收取消費券，李解釋，首小時應用程式的使用量大增，令系統網絡不穩定，用戶要多試幾次才能收取消費券，但1小時後服務已回復正常。

上次消費券計劃期間，八達通推出眾多優惠吸引市民選用，惟今次未有公布優惠細節，李玉兒解釋，疫情下市民減少外出，現時未成氣候推實體店優惠，強調優惠「已經在袋入面」，又指市民可透過其應用程式進行網上購物，稱上期計劃的網上交易數量已上升近兩倍。

她補充現時全港接受八達通的商戶達15萬，亦有1.7萬輛的士接受八達通付款，而上期計劃亦有約441萬人以八達通收取消費券，強調方便使用，有信心市民不會於下輪計劃時「過檔」，轉用其他電子支付平台收取消費券，而樂悠咭持有人亦可於7月起可透過八達通服務站更改消費券登記八達通卡至樂悠咭。