入境處明起推新措施　非永久居民可身處海外申延長留港期限

入境事務處今(7日)公布，由於疫情持續，由明日(8日)起實施新便利措施，讓身在香港以外地方的合資格非永久性居民可申請延長逗留期限。新措施有效期暫定於今年12月31日屆滿，入境處會因應疫情發展檢視需否延長措施。

現時，申請延長逗留期限的人士在遞交申請和領取相關延長逗留期限的「電子簽證」（或舊式的標籤）時均須身在香港。因應第五波疫情嚴峻和預計會持續一段時間，入境處一直積極探討如何進一步便利身處香港以外地方，但因疫情未能適時回港辦理延期逗留手續的香港非永久性居民。

為此，入境處明日起實施新措施，多個入境政策／計劃來港但現時身處香港以外地方而其逗留期限即將屆滿（一般為4星期內）的合資格非永久性居民，可按新措施申請延長逗留期限，包括一般就業政策（包括就業及企業家來港投資）；輸入內地人才計劃；優秀人才入境計劃；非本地畢業生留港／回港就業安排；輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃；科技人才入境計劃；資本投資者入境計劃；以受養人身份居留；修讀全日制課程的學生。

合資格申請人可經網上（www.immd.gov.hk/hkt/evisaonline.html），或透過其在港的保證人／獲授權代表按照現行的延長逗留期限申請流程遞交申請。如申請人仍然符合相關入境政策／計劃的資格準則，並獲信納其情況是早前在港居留的延續，入境處會考慮批准其延長逗留期限申請。獲批的申請人於繳費後可相關「電子簽證」。申請人全程可在香港以外地方辦理有關手續及激活延長逗留期限的「電子簽證」。