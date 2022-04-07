巴士加裝安全設施進度慢　近2500輛未裝車速限制器

為改善專營巴士安全，政府向營辦商預留5億港元資助，為現有巴士加裝電子穩定控制系統、車速限制減速器，以及在所有上層座椅安裝安全帶。運輸署公布，現時僅約1,500輛巴士已加裝電子穩定控制系統和車速限制器，佔整體不足4成，即仍有約2,500輛未完成。

有關資助計劃於2020年第三季起陸續展開，按計劃，政府須承擔8成相關安裝費用，而截至今年2月，已批出的資助約2.102億元。其中，原定目標是4年內為4,000輛巴士安裝電子穩定控制系統和車速限制減速器，同期內分別有1,506及1,521輛巴士已安裝相關設備。

至於當局打算3年內為約1,900輛巴士完成安裝安全帶。當局指，全港約1,025輛巴士已完成安裝，當中包括579輛九巴、156輛新巴及214輛城巴。

2018年2月上旬大埔公路發生九巴翻車奪命車禍，釀成19人死亡、66人受傷。由於事件引起社會廣泛關注，政府同年7月起要求，所有新訂購雙層巴士須配有上述安全裝置，現有巴士因應成本效益，需要逐步加裝。