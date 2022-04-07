電話卡實名制1個月　通訊局首執法吊銷超世代數據牌照

通訊事務管理局今日(7日)公布，決定根據《電訊條例》（第106章）第34（4）條，暫時吊銷超世代數據有限公司（超世代數據）的要約提供電訊服務類別牌照中，透過電話智能卡（包括ULTRASIM品牌的電話智能卡）要約提供並須符合實名登記制規定的本地流動服務，為期12個月。

該局表示，超世代數據未能遵從通訊局於2022年3月8日根據《電訊條例》第36B（1）（a）條發出的指示，以及違反《實施電話智能卡實名登記制度的指引》的第3.2.1條及其類別牌照條件第4.1條。

該局在上月8日向5家持牌電訊商（包括超世代數據）發出指示，就他們未能於上月1日前為其電話智能卡設立電子登記平台及相關數據庫，而違反指引及牌照相關條件的行為，要求他們作出糾正。5家持牌電訊商須根據指示在指定限期內採取多項行動，以達致在不遲於上月29日完成設立電子登記平台。

該5家持牌電訊商中的4家已遵從指示，於限期或之前向通訊局證明並獲通訊局信納其已建立電子登記平台，為電話智能卡作實名登記。另一方面，超世代數據未有遵從指示。經考慮超世代數據的申述，通訊局決定由2022年6月7日起暫時吊銷其類別牌照中透過電話智能卡（包括ULTRASIM品牌的電話智能卡）要約提供並須符合實名登記制規定的本地流動服務，為期12個月。

通訊局提醒消費者，由即日起切勿購買任何由超世代數據要約提供的本地流動服務，或為該服務充值。