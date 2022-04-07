檢疫當病假　勞工界要求設追溯期　商界促相關支出由政府補貼

政府建議檢疫期間列作病假，立法會審議相關修訂草案委員會今日(7日)召開會議，多名議員批法例沒有追溯期，對僱員沒有保障，以及要求政府「落水」，就相關病假對僱主、僱員作出補貼。

《2022年僱傭(修訂)條例草案》旨在修改僱傭條例，指明僱員因遵守第599章規定，缺勤時可獲疾病津貼，僱主亦不能無理解僱，而僱員在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗被解僱，亦不被視為無理解僱。

勞工界議員周小松在草案委員會會議指出，如法例沒有追溯期，或許與政策目標有差異，勞資雙方亦會出現爭議，促政府認真考慮。另一個具勞工背景的議員林振昇同樣指出需要追溯期，舉例指2003年沙士期間並沒有將沙士列入保障範圍，政府將其列入時已經是2005年，申請人數接近零，有需要的僱員根本無法領取。

勞工處處長孫玉菡回應稱，如設立追溯期會牽涉太多，但表示修訂法例後對病假增加豁免是永久性，任何抗疫情況都可以妥善處理。他指該條例的實施日期在於三讀通過後，行政長官簽署及刊憲及即時生效，現時都強力呼籲勞資雙方互讓，有需要的話勞工處可以協助調停。

議員邵家輝則指出，如果有員工全家輪流確診，僱員因成為密切接觸者，或一個月未能上班，不少企業已經經營困難，希望政府提供津貼。另一議員黃英豪同樣指僱主難以承擔所有責任，促政府協助承擔開支。

對此，孫玉菡指出法律原則上，僱員病假是僱主責任，政府已經推出防疫抗疫基金及保就業計劃協助企業，又稱如疫情肆虐對營商都有影響。