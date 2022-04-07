教育局擬分階段復課　高小率先恢復面授　學校3天一檢或更密

教育局早前公布，幼稚園、小學及國際學校最快在本月19日可恢復面授課，中學則要在考完文憑試(DSE)核心科目後才復課。教育局局長楊潤雄今日(7日)進一步交代復課安排，指計劃學校分階段復課，本月19日先讓高小復課，至5月3日再讓初小、高中及幼稚園一級復課，並在一周後讓中學所有年級及幼稚園餘下兩級恢復上課，即原則上所有學校在5月16、17日將恢復半天面授課。他回應議員提問時更表示，正與衞生署研究向全港學校派發檢測包，學校復課後進行3天一檢，甚至更密次數。

教育事務委員會今日議程討論學校的防疫抗疫措施，會上多名議員反映，現時每日確診宗數仍有數千宗，擔憂在此情況下復課或會「爆疫」，甚至成長者院舍的「翻版」。議員周浩鼎認為，就着教師及家長的擔憂，建議不符合接種規定的學生不能上面授課，只能上網課。

楊潤雄回應時指，學校執行混合上課模式有困難，以小學為例，教師難以兼顧上面授的學生及網課的學生。他強調初步考慮中學生須達90%接種率，才可申請全日復課，並待小學及幼稚園半日復課後，視乎會否爆疫以及本港整體新冠肺炎疫情，再考慮讓幼稚園及小學全日復課。

議員梁美芬則認為，由於接種新冠疫苗後一般在14天後才產生抗體，故建議學生要在打針後14天才能上面授課。而議員陸瀚民建議局方可向全港學校派發檢測包，讓學校進行3天一檢，直至確診個案回落。楊潤雄回應稱，正與衞生署衞生防護中心從有關方向研究，且學校或在復課後不止是3天一檢。