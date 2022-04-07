政府放寬保就業計劃限制　僱主表支持　員工盼共享

政府今(7日)交代調整2022年保就業計劃詳情，包括不設員工月薪上限，亦容許僱主選擇以上一輪2020年保就業計劃的僱員數據，或按2021年第四季聘用人數申請補助，上限放寬至1,000人。政府亦計劃向兼職員工提供半額資助。對此，有飲食界人士表示支持，認為可以減輕僱主財政壓力；有兼職員工亦認為雖然保就業金額不會直接落到員工口袋，但相信可保障員工飯碗。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露過去2年飲食業界均面對非常艱辛的苦況，當中有不少更是聘請65歲以上及兼職員工，因此，對於政府放寬保就業計劃限制，表示十分支持。他以自己酒樓為例，指約200名員工，其中三分一是65歲以上，涉及龐大經營成本。他又感慨指目前已有不少餐廳因疫情及社交距離措施結業，故希望政府盡快落實保就業安排，以紓緩僱主壓力，從而保障更多員工的飯碗。

於涼茶舖兼職的姚女士亦指疫情下，理解許多僱主的經營十分困難，即使保就業金額不會直接落到員工中，但相信可以間接保障員工飯碗。她又透露，涼茶舖生意大減，其工時亦因此有所縮減，現時期望僱主領取到政府保就業資助後，可讓自己回復正常工時。

另一間台式飲品店店員楊先生則唱反調，指作為員工其實感覺不大，因為始終政策只是有利於僱主。對於可否保障員工飯碗，他笑言相信是可以，但亦指過往亦曾聽聞有僱主一方面攞盡資助，另一方面卻剋扣員工薪金，因此希望政府多加審視相關問題。