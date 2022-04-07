特別財會：消費券行政開支4億　較去年多1.5億

首期5000港元消費券今日(7日)開始發放，行政開支一直備受關注。政府文件顯示，預計新一輪消費券計劃的總開支約664億港元，包括向660萬名合資格市民每人發放1萬港元消費券，以及4億港元行政開支，較去年消費券計劃的2.5億港元行政開支多1.5億港元。

財經事務及庫務局書面回覆議員就財政預算案的提問表示，根據最新估算，推行2021年消費券計劃的總開支約為317.5億港元，包括約2.5億港元的行政開支。而推行上一輪消費券計劃涉及在不同部門合共開設或延續約100個有時限公務員及合約員工職位，惟隨着該計劃登記期已於去年12月31日完結，部分相關工作人員會逐步離開秘書處，因此需要補充人手推行新一輪消費券計劃。

當局表示，借鑑去年的經驗，預計新一輪消費券計劃的總開支約664億港元，包括向660萬名合資格市民每人發放1萬港元消費券，以及4億港元行政開支，因此需要在不同部門開設或保留約110個有時限公務員及合約員工職位，以協助籌備及推行計劃、更新相關的電腦系統及其他配套設施、向協助機構支付服務費，以及進行宣傳推廣等。

另外，2021年消費券計劃前政府經濟顧問曾作粗略估計，計劃能為本地經濟帶來相當於本地生產總值0.7%的提振作用。而政府統計處的數據顯示，零售業總銷貨價值在去年8月至12月按年增長8.8%，較去年1月至7月的7.6%平均升幅為高。去年第三季及第四季的食肆總收益價值在低比較基數下分別按年上升43.9%及29.0%，認為計劃有助帶動本地消費氣氛，達致計劃預期效果。

根據政府經濟顧問的初步估算，新一輪消費券計劃會為本地經濟帶來相當於本地生產總值約1.2%的提振作用。