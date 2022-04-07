漁護署捕殺73隻野豬　3次行動空手而回　擬今年擴禁餵飼區

漁護署去年11月暫停推行近4年的「捕捉及避孕/搬遷先導計劃」，並展開誘捕及人道毀滅野豬措施，推出至今引起爭議，截至今年3月，漁護署共採取37次行動，人道毀滅73頭野豬，當中以在南區深灣道採取的首場行動處理最多，佔7頭野豬，亦有3次行動未有成功捕獲野豬。該署收到的投訴或求助個案亦增約百宗，傷人個案亦升6倍至29宗。

環境局回覆立法會特別財委會的書面提問指，自去年11月12日公布捕殺野豬措施後，截至今年2月，漁護署共採取34次行動，人道處理66頭在市區及民居附近造成滋擾或對公眾構成潛在危險的野豬。而漁護署網站資料顯示，截至今年3月18日，行動已增加至37次，合共人道處理了73頭野豬，當中去年12月至今年1月間有3次行動均「空手而回」，地點均包括南灣泳灘。

根據漁護署資料，於2021/22年度截至今年2月，漁護署共接獲1,208宗有關野豬的投訴或求助個案，已較上一年度的1,114宗多近百宗，野豬傷人個案達29宗，亦較上一年度的4宗急增超過6倍。漁護署截至今年2月，今年度共人道處理98頭野豬(包括因受傷而被人道處理的野豬)。

管理野豬工作的人手則維持32人，但開支預算增加至1,910萬港元，較上年度增加約7.3%，該署預計，整體管理野豬工作的總開支在2022/23年度會維持約1,900萬港元。

野豬關注團體指，野豬於市區出沒的主因為市民餵飼。漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》(第170章)以擴大野生動物禁餵區範圍及提高罰則，加強打擊餵飼活動及增加阻嚇力，計劃於今年內提出修訂建議及展開相關法例工作。

而於該署於城門郊野公園等禁餵地點截至今年2月，2021/22年度共向111人提出檢控，當中成功檢控89人，被判罰款200至1,500港元，較去年的提出檢控人數多達1.2倍，而平均罰款金額亦上升約49%，由559港元升至833港元。