土拓署公布沿岸災害研究　將分5年為26個高風險地區加建擋浪牆

本港近年受到極端氣候變化影響，政府於今年財政預算案提出，未來5年預留款項為26個存在高風險的低窪或當風住宅地區，推展改善工程和管理措施。土木工程拓展署今日(7日)終公布「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂─可行性研究」(沿岸災害研究)，並表示將在未來5年分批為26個較高風險地區，加建或提高擋浪牆及擋水設施等。

研究分析現時具潛在沿岸風險的海堤，認為結構上能抵禦100年重遇期的極端天氣及預測至2050年的氣候變化情況。研究同時識別香港沿岸地區3個潛在沿岸風險，包括越堤浪導致沿岸海水淹浸、越堤浪破壞海濱路面及低窪地區海水淹浸，並發現26個存較高風險的低窪或當風住宅地區。

研究建議制定改善措施，並將未來5年分批在26個地區實施，包括在沿岸位置加建或提高擋浪牆，以減少沿岸災害；在海岸位置後面的合適地點加設固定或可拆卸式擋水設施，以阻截海水湧入內陸；在住戶建築物前加設可拆卸式擋水板或提供沙包，同時提高市民對極端風暴的警覺性和加強準備措施，例如制訂預警系統及緊急應變安排等行動計劃、加設水文尺、放置水泵和警告牌等。個別位置則考慮研究改善排水系統，例如抽水設施、在排水渠加設止回閥等。

26個地區包括堅尼地城，西營盤及上環、杏花邨、赤柱八間、海怡半島、東涌灣(馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣)、大澳、大嶼山十塱及長沙下村、梅窩麻布村及涌口、坪洲西部地區(南灣新村)、長洲西地區、南丫島榕樹灣 、鯉魚門(馬環村、三家村)、沙頭角市(中英街、崗下)、吉澳西部低窪地區(吉澳漁民村)、大埔三門仔新村、大埔墟(近林村河)、馬鞍山渡頭灣村、西貢市中心及對面海、西貢南圍/響鐘、將軍澳南(將軍澳海濱公園)、元朗中部低窪地區(大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心)、元朗西北部沿岸低窪地區(沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥)、大欖聯安新村、屯門嘉和里及深井新村。

政府又指，會密切審視改善工程和管理措施的進度，並會持續監測氣候變化，適時檢視應對沿岸風險的措施。