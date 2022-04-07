特別財會：議員促禁追租提供稅務優惠　政府：行政複雜不接納

政府於財政預算案中提出，以立法方式為指定行業商戶提供暫緩追討欠租安排，最終決定為期三。不少議員就此提問，包括會否推出租金借貸計劃、提供稅務優惠等。行政署長回覆指，政府已經延長「中小企融資擔保計劃」，進一步優化「百分百擔保特惠貸款」讓企業渡過難關，而稅務優惠則行政繁複，不接納有關建議。

有議員促政府考慮與銀行一起推出相關租金借貸計劃，以攤長還款期至兩至三年分期償還，並質疑政策會受到法律挑戰。行政署長回覆指，預算案提出延長「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期至2023年6月底，以及進一步優化該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」。另外，他指如有人提出法律挑戰，會以有力的理據回應。

另有議員促政府考慮以稅務優惠鼓勵業主減租的可行性。行政署長回覆指，了解社會上有建議政府以公帑補貼商戶繳付租金，但考慮到政府的財政狀況、經濟受疫情深度打擊之下，政府不應以公帑補貼商舖業主租金收入。至於透過稅務寬免為業主減租提供誘因，政府認為在行政上複雜，在實際執行上也難以監察，拒絕接納建議。