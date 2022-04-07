東鐵綫過海段載客量不升反跌　議員批規劃失當　憂日後逼上加逼

為配合東鐵綫過海段最快今年6至7月通車，該綫新信號系統已投入服務，而新9卡列車已陸續取代原有12卡列車。政府引用港鐵資料披露，新信號系統可令繁忙時段班次加密至最高約2分鐘一班，惟最高可載客量不升反跌，每小時單向僅8.25萬人次，較現時少近2成。有議員指，東鐵綫目前已飽和，預期過海段通車勢必「逼上加逼」，批政府當初規劃失當。

東鐵綫過海段今年2月起已踏入試營運階段，最快6至7月由紅磡站延伸直海金鐘站。有議員審核今個財政年度開支預算時，向當局提問該綫日後的班次及載客量。

運輸及房屋局回覆指，在第5波新冠肺炎疫情前，東鐵線列車在繁忙時段約3分鐘一班，而新信號系統可有42列列車同時在系統上運行，班次可縮減至最高約2分鐘一班。不過，相比舊有系信最高可載客量為每小時單向101,000人次，新系統載客量只有82,500人次。當局指，上述數字根據既定條件而得出，實際可載客量會受列車設計、列車班次、車務安排及乘客需求等因素影響。

議員劉國勳指，東鐵綫過海段通車後客量少過以前，他早已向政府、港鐵提出多項建議，如保留部分12卡列車在繁忙時段時分流乘客，惟當局一意孤行未有接納。他又指，按疫情前正常水平，東鐵綫平常已逼爆，憂將來「逼上加逼」。他批評，政府最初規劃失當須問責，亦敦促當局在通車初期，過海巴士須預留特別班次，以免交通遭癱瘓。

議員田北辰預期，乘搭巴士過海的市民、習慣乘搭直通車北上的旅客，將來會改乘東鐵綫，同樣憂慮客量超出負荷。此外，他又關注現時屯馬綫收費較東鐵綫貴，舉例以金鐘為目的地，屯門站的每公里收費較上水站貴15%，建議政府以東鐵收益彌補差價。

當局回覆指，港鐵重鐵票價以車程距離為基本準則，並同時考慮市場競爭力、車程性質等因素。若政府以補貼方 式調低屯馬線票價，除了影響港鐵網絡的整體票價結構外，亦變相等同政府以公帑補貼港鐵公司，扭曲市場運作，削弱其他公共交通營辦商的競爭力。