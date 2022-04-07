1989至1991年出生香港居民　明起可申換新智能身份證

受疫情影響，各智能身份證換領中心早前暫停服務，已於本月1日起重新開放，並將於明日(8日)起全面恢復服務。入境處今日(7日)表示，為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1954年或之前、1983年至1984年及1987年至2000年出生的香港居民的換證時間表作出調整。相關修訂命令將於本月27日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

經修訂後，1983年、1984年、1987年或1988年出生的舊款智能身份證持有人，申請限期為今年1月19日至7月23日；1989年至1991年出生的，申請限期為今年4月8日至7月23日；1992年至1995年出生的，申請限期為今年7月25日至10月6日；1996年至2000年出生的，申請限期為今年10月7日至12月10日;1954年或之前出生的，則需於今年4月8日至明年1月14日申請。

入境處發言人表示，因應疫情及換證計劃的進度，修訂命令除延長1983年至1984年及1987年至1988年出生的香港居民申領新身份證的限期，更調整了1954年或之前及1989年至2000年出生的香港居民的換證時間表。已獲邀更換智能身份證的市民毋需急於在恢復服務初期到換證中心換證，他們可在經修訂的申請限期內預約辦理換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。