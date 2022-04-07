政Whats噏：「動態清零」聽得多　「動態重估」講緊乜？

疫情持續兩年幾，「動態清零」呢4隻字大家就成日聽，但「動態重估」又有無聽過呢？呢個新詞語嘅發起人就係議員謝偉俊，佢有見近年香港出現移民潮，質疑政府制定經濟政策時，其實係咪都應該考慮移民潮因素，「動態重估」呢？

謝偉俊話因為動態清零政策，政府已經多次提及要不斷修改預算案。不過就算預算案係「動態編寫」，謝指出有市民向佢反映，《施政報告》同埋《財政預算案》都絕少提及近年本港移民潮、企業離港潮嘅問題。謝話過去12個月共逾20萬港人離境，由於疫情下無法外遊，所以除咗移民外，以其他理由離港佔比例好低，推算本港將有高達十分之一納稅人移民離港啊。

加上國際企業紛紛撤離香港，佢續推算未來兩年本港恐怕會流失高達1,000億美元(約7800億港元)資金，質疑財經事務及庫務局評估來年財政收入、制訂經濟政策時，究竟有無涵蓋移民潮、資金、國際企業離港潮等因素，認為政府要適時進行「動態重估」囉。

財庫局喺書面回覆中，始終無提及移民潮同埋企業離港潮，只係話一直以嚟，政府準備預算案嘅收入預算時，都會參考過去一個財政年度內嘅環球同本地的經濟狀況，並全盤考慮包括勞動人口、納稅人數目的變化，又話預算案提出咗一系列措施，例如致力培育新興產業等等。

政府來來去去都係重複類似嘅答案，睇嚟政府施政都係時候「動態優化」，拆牆鬆綁喇！