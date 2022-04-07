多25幢大廈納強檢名單　涉大埔頌雅苑及粉嶺華明邨等

又有25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，均被納入強檢名單！政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.青衣長亨邨亨怡樓

2.九龍城德朗邨德琦樓

3.牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

4.荃灣石圍角邨石翠樓

5.黃大仙竹園北邨松園樓

6.筲箕灣耀東邨耀安樓

7.屯門友愛邨愛明樓

8.荃灣楊屋道138號樂悠居

9.大圍金獅花園1期金華閣

10.新蒲崗采頤花園11座

11.大圍新翠邨新偉樓

12.粉嶺華明邨耀明樓

13.慈雲山慈安苑安康閣

14.葵涌葵盛西邨8座

15.秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

16.香港仔田灣邨田澤樓

17.薄扶林華富邨華泰樓

18.天水圍天逸邨逸濤樓

19.屯門澤豐花園澤泰樓

20.大圍美田邨美秀樓

21.馬鞍山錦龍苑龍耀閣

22.深水埗富昌邨富潤樓

23.牛頭角安基苑基康閣

24.大埔頌雅苑頌美閣

25.東涌逸東(二)邨瑞逸樓