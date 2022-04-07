港陸路口岸揭8跨境司機染疫　深圳昨運約3.4萬噸物資抵港

第5波新冠肺炎疫情未平，為減低疫情外溢的風險及提高檢測的準確性，本港各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(7日)表示，昨日(6日)共進行了1,794次快速核酸檢測，當中發現8宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

另外，為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日有46班次貨船經水路運輸跨境物資約6,600個標箱，約34,950噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱(約110噸)，非生鮮類約6,590個標箱(約34,840噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約134,290個標箱，約859,140噸貨物，其中生鮮食品類約1,180個標箱，約10,490噸，非生鮮類約133,110個標箱(約848,650噸)。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。