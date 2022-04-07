職工盟前副主席鄧建華等6人涉煽動意圖行為 其中2人被起訴

警方國安處昨日(6日)早上以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」拘捕6名32至67歲的4男2女，指他們涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。國安處今日(7日)表示，暫控其中1名59歲男子1項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及1項「發表煽動文字」罪；另外1名67歲女子則被暫控1項「發表煽動文字」罪。案件將於明日(8日)上午在西九龍裁判法院提堂。據悉59歲男子為教會牧師彭滿圓，而67歲女子則為無業婦人趙美英。

至於其餘被捕人，包括職工盟前副主席鄧建華、蘇逸佳、蕭雲龍、李詠琴，均已獲准保釋候查，並須於5月上旬向警方報到。

據調查顯示，被捕男女涉嫌於2021年12月至2022年1月期間在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為。

《東網》早前曾報道，逾萬人涉2019年黑暴案被捕，部分人被檢控並在法庭受審，律政司將部分案件外判予私人大律師擔任檢控官，結果該批大狀卻成「箭靶」，庭內庭外都被俗稱「旁聽師」的人士言語攻擊及起底。消息指，部分被捕人士與相關案件有關。

被捕6人中，鄧建華因涉職工盟未有依時提交資料，於上月31日被國安處帶署助查。另據知，彭滿圓為本港一教會牧師；蘇逸佳為前工業貿易署貿易主任，2019年被搜出抗爭物資，涉藏有工具可作非法用途被捕；蕭雲龍報稱攝影師，為著名公民記者，以往曾被捕。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛」屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁兩年，市民大眾切勿以身試法。