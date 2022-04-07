政Whats噏：互委會延後12月解散　周浩鼎斥政府浪費地區人脈

政府上年決定分批解散1,600個互助委員會（互委會），接近50年嘅互委會將走入歷史。雖然因應疫情關係，政府將原先7月解散嘅第一批互委會，延後至今年12月劃一解散，但完結已成定局。新界西北議員周浩鼎認為互委會成員喺社區有好多人脈，批評政府唔應該由得互委會人去樓空，白白浪費人力資源，促請政府全面研究，等全港互委會成員以其他方式，例如民間組織，繼續活躍於社區。

周浩鼎尋日(6日)就互委會事宜去信署理民政事務局局長陳積志，佢話最近收到多個屯門及元朗區內互委會意見反映，都表達對解散互委會依依不捨。佢話互委會扎根各公共屋邨多年，尤其係一啲40年以上嘅老牌屋邨，形容更加係一開邨就有互委會，同區內居民關係緊密，亦係街坊同政府嘅溝通橋樑。老一輩嘅街坊對互委會有深厚感情，而互委會成員即使解散後，仍然同一眾街坊保持良好關係同人脈，因此佢就反問，點解政府唔好好利用呢批寶貴嘅人力資源同埋社區網絡，做好地區工作呢？

佢建議民政事務局全面研究，讓全港互委會成員以其他優化方式繼續活躍於社區，包括與居民進行交流，就屋邨事宜進行諮詢等，唔一定要以官方形式保留，但可以改為民間組織，反映屋邨民意，或者為政府提供意見，而組織操作嘅靈活性亦都更大。

而另一個現實嘅問題就係工作嘅空間，因為解散後就無得再將辦公室設置喺屋邨。佢建議政府為解散後嘅互委會成員提供適當支援，例如為佢哋提供屋邨內適切嘅地方，以豁免或者優惠嘅租金畀佢哋承租，等佢哋可以有一個地方繼續同居民交流。

佢又批評政府當局過去喺討論互委會事宜上，未有一個清晰嘅思路同埋諗法，認為政府可能對互委會嘅認識並不深入。佢認為政府應該對互委會成員過去做嘅貢獻，給予充分肯定，但既然決定咗要解散互委會，都應該喺後續工作上處理得更好囉，總好過人去樓空，希望政府虛心聽取地區人士嘅看法咁話喎。