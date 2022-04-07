未來4年有逾7萬個公營房屋單位落成　主要分布東涌啟德

政府於去年長策公布，已覓得約350公頃土地興建約33萬個公營房屋單位。政府文件今（7日）最新披露，預計有本年度起，至2025至2026年度，預計將有77,600個公營房屋單位落成，當中50,300為公屋及綠置居單位供應，其餘27,300個單位為資助出售房屋。

根據文件，政府下年度將有13,100個公屋或綠置居單位落成，並主要分布在東涌。至於2024至2025年度，則有19,900個公屋或綠置居單位落成，同樣主要分布在東涌。至於市民最關注的資助出售房屋，未來2個年度的單位主要來自西貢區的安達臣道石礦場，共提供5,800個單位，另外啟德亦會提供5,500個單位，料上述兩選址將成市民熱門之選。

房屋署續補充，預計在2026至2027年度，會有涉及約24,400個單位落成，並已進入最後「造地」階段，但指因預計土地交付及項目落成時間仍存不確定性，將於第二季的5年期建屋計劃再公布。至於討論多時的交椅洲人工島，首批公營房屋單位預計於2034年落成。

另外，就「港人首次置業」項目，政府正推展另外3個項目，預計提供超過3,000個單位，包括毗鄰「煥然懿居」的市區重建局重建項目，預計在2023至2024年度提供約260個單位；位於安達臣道的私人住宅用地，預計於2026年3月31日或之前提供不少於1,000個「首置」；以及大坑西邨重建計劃，可望提供約2,000個單位，預計從住戶遷出到項目落成需時約5至6年。