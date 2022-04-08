13名兒童染新冠後現多系統炎症綜合症　其中7人須留醫ICU

本港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局公布，截至昨日(7日)，本港共有13人曾出現由新冠肺炎引起的嚴重併發症「兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)」；經分析後發現，當中11宗於確診後2至5周內出現。醫管局又分析本港8宗兒童死亡個案，當中3宗確定因新冠肺炎致死，另有3宗是導致死亡的重要因素。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，疫情至今，本港共出現13宗「兒童多系統炎症綜合症」個案，涉及8男5女，年齡介乎3至11歲，當中7人無打針、4人接種數日後確診，其餘2人未經分析。他指，所有經分析的患者均於確診後相隔2至5周出現多系統性炎症候群，他們均無長期病患，其中7名需於深切治療部(ICU)留醫。

他提到，本港首宗個案於第2波疫情時發生，是1名俄羅斯裔11歲男童，患者於康復出院4周後，因高燒再度入院，並出現「兒童多系統炎症綜合症」。他解釋，該病症多在兒童感染新冠肺炎後2至8周出現，成因是「因染疫而身體出現抗體，並出現免疫反應引致」，屬罕見疾病。病徵與川崎症相似，包括持續發燒，出現多系統發炎現象，例如會出現眼膜炎、淋巴發炎、嘴唇乾烈現象、心肌發炎、心酵素過高、肺積水現象及卡介苗接種位置紅腫等；他又透露，全球暫錄得1,900宗確診「兒童多系統炎症綜合症」。

另外，醫管局兒科中央統籌委員會專家小組檢視兒科患者死亡及危殆個案，至今共分析8宗死亡個案及26宗危殆個案，並將個案歸類，包括因新冠肺炎致死有3宗、新冠肺炎是導致死亡的重要因素有3宗，及2宗待定；至於26宗危殆個案方面，因新冠肺炎導致危殆有12宗、新冠肺炎是導致危殆的重要因素有8宗、情況穩定但為免情況惡化獲安排入住深切治療部有2宗、危殆成因與新冠肺炎無關有2宗，及待定則有2宗；接種疫苗方面，8名死亡患者中，有4名合資格接種人士無打針；26名危殆患者中，有12名合資格接種人士未有接種。

醫管局兒科中央統籌委員會專家小組主席劉宇隆特別提到，待定個案中，涉及1名14歲男童，由高處墮下身亡，其後發現其確診。他指，雖然死者的死因看似與染疫無關，惟新冠肺炎可引致幻聽、幻覺，「可能佢見到唔應該見到嘅嘢」，坦言新冠病毒「我哋仲有好多嘢唔清楚」。

劉宇隆續稱，現時本港3至11歲兒童接種率僅六成多，本港疫情反覆，學童至今已歷經數次停課，嚴重影響學童學習、心理及社交健康，故兒童無論接種與否，都應回校上課，但需區分有打針及無打針，例如有打針可上體育課，「無打針只可留在班房」。