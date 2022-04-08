「中央收膠」3區3年收3015噸　入樽機1月集200萬膠樽

本港持續面對堆填區飽和與空氣污染，環境保護署針對廢膠回收率不足問題於3區「廢塑膠回收先導計劃」，截至2022年1月，計劃已覆蓋3區達一半人口，總回收量約3,015公噸，並打算今年首季新增大埔、屯門等6區。而入樽機截至2022年1月底，共收集超過1,700萬個塑膠飲料容器。而針對路邊空氣污染，環保署所推出的電動車資助計劃於3年間亦批出1.7萬宗資助，但政府新購房車僅7.3%為電動車。

環境局回覆立法會特別財委會的書面提問指，為配合公眾教育，改變市民的行為習慣，並提升廢塑膠的回收率，環保署於2020年1月起先後於東區、觀塘及沙田開展為期2年的「廢塑膠回收先導計劃」，收集區內所有種類的非工商業廢塑膠，並加工成為塑膠原材料或再造塑膠產品，以確保回收後的廢塑膠得到妥善的處理。截至2022年1月，3區約有470多個屋苑、大廈等處所登記，覆蓋3區約一半人口，總回收量約3,015公噸。

計劃將於2022年第一季起逐步擴展至9區，新增的6區分別為大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣及屯門，預計2022至2023年度涉及的總開支約4,000萬港元。

在入樽機先導計劃方面，環保署於2021年分階段設置共60部入樽機，回贈每個膠樽1港毫，以鼓勵公眾交回使用完的膠樽作循環再造。截至2022年1月底，先導計劃共收集超過1,700萬個膠樽，即約425公噸廢塑膠，相對去年12月31日約1,500萬個多200萬個。與此同時，第2期先導計劃預計可於2022年第2季分階段推行，屆時入樽機的數目會逐步增加至120部。在2022至2023財政年度，計劃的預算開支約為3,200萬港元。

另外，政府先後推出首次登記稅寬減安排及「一換一」計劃，吸引市民使用電動車，環境局表示，2019年至2021年間共有16,867宗個案獲寬減電動車首次登記稅，當中15,740宗為「一換一」計劃下個案，涉及總款額達38.8億港元。涉及的電動車品牌中，TESLA佔12,859宗，即約76%，大幅拋離排名第2、佔916宗的HYUNDAI。

政府雖然鼓勵市民換電動車，但參考政府車隊編制，1,721輛房車中僅得143輛電動車，佔政府總房車數目8.3%。而去年政府各部門共購買582輛車(不包括特別用途車輛)，當中386輛為房車，而電動車只佔其中28輛，僅約7.3%，每輛電動平均27.9萬港元。

至於早前宣布加碼15億的「EV屋苑充電易資助計劃」，環保署截至2月底已批准250份申請，涉約5.9萬個停車位，較1月底多批10宗申請，而接獲申請的宗數則維持約560宗。