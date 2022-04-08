東方日報A2：國際樞紐變孤島　航空業窮途末路

新冠疫情全球大流行造成地區與人員往來障礙重重，港府防疫苛政更被指既無法「清零」，又令「東方之珠」失去中西跳板的角色，國際航空運輸協會（IATA）更狠批港府防疫規定僵化，香港再非國際航空樞紐，其總幹事更形容香港「已從航班地圖上消失」！民航處數據顯示，本港機場的航機升降架次及旅客處理量均跌至20多年來新低。國際樞紐變孤島，有專家認為，若當局繼續漠視航空業困境，不及早鬆綁，例如容許機組人員「閉環管理」，香港航空業勢面臨萬劫不復的重傷，窮途末路下不但失去地區航空中轉站的地位，更會喪失頂級航空樞紐的重要定位。

IATA總幹事Willie Walsh前日（6日）出席一個活動時再度批評港府的防疫政策，指香港對入境班機限制與旅客隔離規定，令往來香港人流嚴重受阻，香港已不再是國際航空樞紐。而香港嚴重落後於全球其他地方的復甦步伐，要恢復常態亦相當困難；即使港府近期縮短了入境旅客隔離天數，仍足以令旅客對香港卻步。

他續稱，航空業界對香港相對嚴苛的封閉邊境政策日益感到不安，因相關限制過於嚴苛，直接導致許多航空公司取消來往香港的航班，更讓業界感到在香港營運是不可能的任務。然而，隨着亞洲多數地方重開邊境，他對香港很快能夠「鬆綁」仍感樂觀。只是，IATA警告，如有地方仍然試圖阻擋病毒入境，而非管理疫情，將錯過國際航空旅遊復甦所帶來的巨大經濟及社會益處。

就國際航空界再次發出重磅批評，本報先後向運輸及房屋局、食物及衞生局及商務及經濟發展局查詢，結果部門大都稱IATA的言論不在部門政策範圍，回應欠奉。至於會否放寬航運界防疫限制，運房局就指，政府一直檢討調整機組人員檢疫要求，考慮因素包括公共衞生、航空業運作需要等，務求防疫同時，維持香港與各地的航空連繫，尤其航運服務，以應付社會需要，當局會根據疫情發展，聯同專家研判，聽取航空業界等界別意見，制訂防疫措施。

國際航空界對港府嚴厲防疫措施已忍無可忍，今次已非IATA首次炮轟港府防疫政策，早在今年1月，該機構發表文章，敦促各地政府放寬旅遊限制，並指世界其他地區已開始向國際旅行開放，惟點名香港作為頂級航空樞紐，卻漸變孤立不跟從。

自新冠疫情爆發，本港不論客機升降次數、旅客人次，數字均不堪入目。數據顯示，疫情爆發前，單計2020年1月，旅客人次已有近572萬人次，為2021全年約135萬人次的4倍；2020年1月時客運航班升降亦有2.8萬架次，單月已超2021年只有5.8萬架次的一半。

香港中文大學航空政策研究中心副主任袁志樂指出，港府防疫措施對本地航空業帶來很大影響。就營運而言，因所有抵港機組人員均須檢疫7天，航空公司調配人手有困難，而且疫情裁員下，有經驗的機師緊絀，航空公司惟有減少來港航班；即使單作轉機點，鄰近地區也有選擇，只要新加坡、曼谷、首爾等競爭地區比香港早通關，航空公司就可能調整航線至該些地方。雖然這些轉變對航空公司來說是大決定，但一旦有變，就很難將航線重設在港。

袁又指，疫下乘客減少，本港航班已減約七、八成，之後人群到港需求如何，還是未知數，惟若回不到當初水平，航空公司就未必願意開設相關航班。他建議本港對機組人員實施「閉環管理」，只須確保人員無感染病毒即可繼續工作，而不用強行等待7天，令到航空公司在人手上更易調配，至少減少抗拒開航線到港的情況。

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