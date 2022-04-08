疫下基層家長憂生計　住屋狹窄無網絡不利子女上網課

本港第5波新冠肺炎疫情持續，為基層兒童及其家庭帶來前所未見的衝擊。香港救助兒童會對基層兒童的影響進行調查以評估援助需求，結果顯示近9成的受訪父母非常關注孩子的社交和情緒健康，亦有近8成人十分擔心生計；再者，更有近7成家長認為家庭環境狹窄，缺乏電子設備，又或是網絡連接經常出現問題，不宜子女進行網課。有見及此，香港救助兒童會向各個低收入家庭派發快速檢測試劑、食品券及上網電話卡，以支援弱勢兒童健康及學習所需。

受訪者包括超過100戶低收入家庭及200名兒童，當中不乏來自劏房家庭，發現8成受訪家長極度或十分擔心他們的生計，且加上有近7成家長認為家中環境狹窄、缺乏電子設備，以及網絡連接經常有問題，有礙子女進行網上學習。

為應對第5波疫情對基層家庭帶來的衝擊，救助兒童會提供了必要的抗疫物資，包括快速測試套裝、衞生用品及食物券等。另外，亦積極推行網上學習支援，由導師免費為學童解答功課疑難，藉此減輕照顧者的管教壓力。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，疫情下許多家庭努力維持生計，家長和兒童均承受巨大壓力，兒童健康和教育均受到威脅，尤其對基層家庭的影響更甚，故必須作出即時回應，以助共渡難關。

救助兒童會表示，將計劃進一步擴大支援工作，如開辦更多心理抗逆項目；同時亦會分發學習物資，包括平板電腦和上網用品，以協助學童追上學習進度。