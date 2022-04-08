回流創業家數碼港內擴充　攻教育科技市場

政府近年積極將香港打造成智慧城市，隨着人工智能、大數據等應用日漸成熟，加上物聯網和5G技術愈趨普及，智慧生活科技相信會進一步加快發展。作為本港數碼科技旗艦，數碼港園區現時約有800間公司，當中有不少從事有關智慧生活相關方案的業務，除了培育計劃的初創，亦有不少初創以相宜價錢，租用園區內的共享工作間Smart-Space。考慮到它們的擴充需要，數碼港於去年增設了專為相關範疇的初創企業而設的智慧生活共享工作間Smart-Space Smart Living (SSSL)，為創業家提供舒適的工作環境，實踐理想。

由英國留學歸來的蘇志康 (Alexander) ，創業之初已經以數碼港作為基地，成立ABC EdTech Group，提供電子書籍、線上補充練習、入學考試訓練及線上導師服務等教育科技產品，推動平等教育。公司去年由Smart-Space的小辦公室，搬至SSSL的10人辧公室。Alexander表示：「數碼港的Smart-Space匯聚各類型初創公司，能拓闊我們的網絡，探討合作機會。更重要的是，一個合適的工作空間能提高團隊的生產力。我們會善用新的辧公空間，強化教育產品的製作設備，加強在人工智能產品方面的研發。」公司計劃推出AI能力評估系統，讓學生對自己的能力有更深入了解，繼而訂立最合適的教育方案。

Wildfaces是一家應用人工智能技術，研製移動人臉辨析和追蹤方案的初創。它在2018年加入數碼港培育計劃，畢業後繼續留在數碼港園區，租用Smart-Space的6人辦公室，為配合業務擴充，決定搬至全新SSSL較大的辦公室。公司行政總監李麗珍 (Ivy) 指：「SSSL提供多種共用設施，類似配套較難在其他地方找到。現時團隊超過10人，今年計劃擴充研發團隊。留在數碼港園區，我們能更容易參與園區各類型的商業配對及培訓活動，物色合作夥伴，早前亦參與了『數碼港專業服務網絡』(CPN) 的活動，認識到可為公司提供專業服務的企業。」

數碼港已獲立法會通過撥款興建的「數碼港第五期」新辦公大樓，將提供全新的辦公室和共享工作間等，提供更多空間滿足創科公司發展需要。新大樓亦將備有智慧生活示範廳及體驗館，展示創新的智慧生活科技方案。