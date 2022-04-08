新一輪保就業計劃最快月底方接受申請　5月底發放資助額

第5波疫情重創本港經濟，政府昨日(7日)宣布優化2022年保就業計劃。勞工及福利局局長羅致光今早(8日)在電台節目表示，改良後的保就業計劃，目標在月底開放申請，並在5月底發放，以協助僱主在5至7月份支付薪金。

羅表示，取消原定只補助月薪3萬港元以下僱員的要求，是因應聽取意見後，發現不少中小微企屬創科、專業服務等行業，僱員薪酬高於3萬港元，設置薪酬限制亦有可能會有「舞高弄低」等的情況，因此取消限制，令更多人受惠。

他指出，政府又將原定設立剔除名單的做法，改為設置受限名單，容許名單內的企業為不多於100名僱員申請補貼，強調是考慮到在疫情下有關行業，仍會受員工要檢疫而未能上班等因素影響。

政府上月宣布2022年保就業計劃，但被批評規限多多，至昨日(7日)再推6大優化措施，包括受惠僱員不設月薪上限，兼職、散工亦可獲一半的工資補貼，並會涵蓋自僱人士，甚至65歲或以上持有強積金戶口的人士也能受惠等，令受惠打工仔人數由原本的130多萬人升至174萬。