谷長者打第4針　劉宇隆稱防死亡重症　60歲以下接種無好處

為減低長者死亡風險，港府再度谷針，衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會建議，已打3針的60歲或以上人士，隔3個月後可打第4針；又建議未曾接種疫苗的康復者，可提早於康復1個月後打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(8日)在電台節目表示，接種第4針目的不是防感染，而是防重症及死亡，而他認為若非出現特殊情況，則毋須全民打4針。

劉表示，從第5波疫情經驗可見，長者感染新冠病毒後的重症及死亡風險高，因此有需要接種第4針，但強調除非出現全新變異病毒株流行，否則反對全民接種第4針，認為60歲以下人士如無基礎病，確診後的死亡及重症風險低，接種第4針並不會得好處。

他又強調，抗體只是抵抗力的一個部分，減少死亡和重症主要是依靠記憶細胞，以色列的經驗亦顯示，接種疫苗後4至8星期抗體水平會下降，但仍然會有保護力。他又表示，從本港的數據可見，接種3劑由內地研發的科興疫苗、或由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，在防重症及死亡方面不相伯仲。