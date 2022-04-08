研究指消費者信心上升　惟港人對經濟發展仍有擔憂

香港消費者信心上升，惟本季度所有分指數均在97分以下，顯示港人對各個範疇的信心仍未能回復。香港城市大學管理科學系統計諮詢中心今日（8日）公布2022年第一季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果，整體指數錄得79.3，較上一季度上升12.3%，與去年同期相比上升27.1%。

研究指出，在6個消費者信心指數中，今季的其中5個分指數均有所上升，包括物價狀況、生活（消費）狀況、股票投資、購買房屋和就業狀況分指數，當中以物價狀況及生活（消費）狀況的升幅最大，整體分指數為96.1，較去年同期大幅上升25.5%，與上一季度相比也顯著上升15.2%，仍為港人較有信心的範疇。

至於對投資股票分指數則為78.3，比去年同期大幅上升28.8%，較上一季顯著上升了15%；購買房屋的整體分指數為71.5，與去年同期相比，大幅上升了35.7%；就業狀況的信心分指數錄得71.8，比去年同期大幅上升23.6%，與上一季度相比上升2.6%。

而港人對經濟發展方面的分指數為69.8，與去年同期相比顯著上升14.6%，但比上一季卻下降2.5%，成為信心最低的分指數，分指數的絕對數值偏低，反映消費者對本港的經濟發展狀況相當擔憂。研究認為，市民對物價狀況、生活（消費）狀況、股票投資、購買房屋和就業狀況分指數範疇的信心均有所上升。

然而從絕對數值上看，所有分指數的數值均在97分以下，反映香港消費者對各個範疇仍然未能回復信心，並對經濟發展最為擔憂，這可能是疫情持續造成的。