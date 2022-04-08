60歲以上今起可領即日籌打第4針 下周四起允網上預約

為減低長者死亡風險，港府再度谷針，衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會建議，已打3針的60歲或以上人士，隔3個月後可打第4針。政府今(8日)指，60歲以上長者今日起，可領即日籌打第4針疫苗，下周四(14日)起可網上預約。

食物及衞生局局長陳肇始表示，聯合科學委員會周三(6日)已經與專家顧問團討論接種安排。包括建設為長者接種第4劑疫苗，可預防個人出現嚴重疾病及迸發症，指現時住院59%沒有接種疫苗，僅3%接種3劑。她指，已打2至3針的死亡率低，而最近死亡個案中，74%沒有接種，14%接種1劑，僅1%接種了3劑，所以約9成死亡人士接種1劑或沒有接種。

第二，專家不反對感染後康復人士提早接種，認為可以康復後1個月接種；第三，專家不反對市民同時接種流感疫苗。現時37萬名60歲以上人士未接種，陳呼籲盡快接種，並接種2至4劑。

對於第4針會否全民推行，陳肇始表示，60歲以上人士打第4針，其他人士要打3針，未有建議打第4針。而第二代疫苗的情況，陳肇始指出，專家有留意疫苗對不同病毒株效力，不同藥廠視乎情況，現階段會密切注意，都會研究有否需要採購。

公務員事務局局長聶德權指，截止昨晚(7日)全港接種1,536萬劑量，14歲以上621萬人完成第1針，3歲以上9成完成第1針。全港576萬完成第2針，291萬完成第3針，170萬人夠期打第3針但未打。他形容是「嚴重的針等人」，如爆發再打針就趕唔切，每日接種劑量遠遠低於接種能力。

他指，聯合科學委員會建議60歲以上第3針後3個月，可以打第4針，即日起可以到社區中心、接種站打第4針，網上預約系統下周四更新。目前打針情況而言，不需要擔心即日籌不足，大約19萬60歲以上人士接種第3針已滿3個月。