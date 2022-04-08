消費券出爐　黃家和指受制2人一枱　飲食業生意得益不大

新一輪消費券首階段5,000港元昨日(7日)起發放，但受制於社交距離及禁晚市措施，餐飲聯業協會會長黃家和估計業界整體生意得益不大，預計第一期總數300億港元消費券中，餐飲業約佔50億港元份額。

黃家和今日(8日)於電台節目表示，昨日不少市民收到消費券後，消費意欲上升，致商場人頭湧湧，部分食肆更要排隊。但他指由於食肆每枱人數及營業時間尚未放寬，故日間生意即使有上升，但整體生意得益不大。

黃又期望第二期消費券發放時，疫情其時會受控，政府可放寬每枱人數及營業時間，如增至8人枱及營業至凌晨，屆時相信食肆生意會有強勁反彈，可佔整體消費券金額總數約25%。

八達通營業及市務總監李玉兒亦在同一節目表示，公司正推出優惠，首次以手機應用程式領取消費券，會有10港元獎賞。她又指昨日以手機應用程式領取消費券的市民人數比去年多，估計是因疫情下多了人留在家中。

她又透露除了凌晨時分因應用程式用量高峰，部分市民要試幾次才能領取消費券，以及個別港鐵站的交通費用補貼機因用量較大而要調整額度，其餘時間八達通卡領取消費券的運作大致暢順。

市民以八達通卡需要分兩期領取第一階段消費券，而受限儲值額上限，第一期4,000港元亦要分至少兩次拍卡，被問到可否提高儲值限額，李玉兒表示，絕大部分八達通卡是不記名，在安全和應用的廣泛程度方面要取得平衡。